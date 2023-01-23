『【海外購入品】ロン セーター Harry Potter Rセーター バーガンディ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 00時 53分に出品され03月17日 00時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このセーターは、バーガンディカラーにRが施されたシンプルでありながら印象的なデザインです。カジュアルなスタイルにぴったりです。



【素材】

スコットランド製の高品質な素材を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。寒い季節にも最適です。シルクを混紡した本格仕様です。



【ブランド】

Harry Potterの公式商品であり、ファンにとっては特別なアイテムです。コレクションやギフトにも最適です。



- 色: バーガンディ

- デザイン: R

- ブランド: Harry Potter

- 製造国: スコットランド



ご覧いただきありがとうございます。



貴重なXLサイズ

シルエットも映画さながらです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【海外購入品】ロン セーター Harry

Potter

Rセーター

バーガンディ