『くりこ様専用 Heresis(エレシス)最高級ロロピアーナ生地フーディロングCT【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 06時 13分に出品され04月05日 06時 13分に終了予定です。即決価格は45,174円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド Heresis

アイテム ロングコート

色 グリーン



商品説明 定価約1000000円



美しい南イタリア プーリア州中部の丘陵地帯で生まれたアウターブランド、Heresis-エレシス-。

「世の中の女性の心底に眠る普遍的な欲求を満たす」というコンセプトを元に、素材とデザインにとことん拘りぬいて生み出すアウターは、ヨーロッパ各国の王室や貴族、アラブの王族、ロシアの富豪など、本物を熟知したセレブリティ達を魅了してきました。

常に最高級の素材を追い求めるエレシスのコートは、世界最高峰と名高いカシミア・ウールメーカー「Lolo Piana-ロロ ピアーナ」と協力し合い、多くの女性に「着る喜び」を与え続けています。





素材 毛100% 裏地 レーヨン100%





状態 写真(10.11.15枚目)左前裾付近、後ろ裾に

少し傷がありますがご着用いただくのに

凄く目立つ感じではないですし、その他

はとても綺麗なお洋服です꒡̈⃝



※状態を考慮したお値段にしています





サイズ 42





着丈 : 111.5cm

身幅 : 48cm

裄丈 : 78cm





※素人による平置き採寸のため若干誤差ある

場合がございますがご了承ください。

※撮影環境により近距離での撮影画像には色味が若干異なる場合があります。





※素人検品ですので小さなダメージや汚れの見落としがあることがありますのでご了承下さい。



※万が一、説明に記載のないダメージや汚れなどがあった場合は受け取り評価前に取り引きメッセージにてご連絡いただけましたらご対応させていただきます。







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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ くりこ様専用

Heresis(エレシス)最高級ロロピアーナ生地フーディロングCT