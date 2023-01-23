『Apple AirPods Max MGYH3J/A スペースグレイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 11時 27分に出品され04月07日 11時 27分に終了予定です。即決価格は23,552円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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R側のロッド部にやや削れあり





#Apple

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#AirPodsMax

#エアーポッズ マックス





タイプ···オーバーヘッド

接続タイプ···ワイヤレス

構造···密閉型(クローズド)

モデル名...AirPods MAX

ケース/種類...Lightningコネクタ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり