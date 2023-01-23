『【新品】ナイキ エアマックス95 ガンスモーク ピンク フォーム 28cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 15時 44分に出品され03月11日 15時 44分に終了予定です。即決価格は19,900円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品】ナイキ エアマックス95 ガンスモーク ピンク フォーム 28cm



夫婦ペアで履こうと思って購入したのですが

結局履かないままシューズボックスに眠っているので

お譲りを決めました。

レディース23.5cmも出品しております。



出品を迷っているため取り下げる場合があります。

ご了承くださいませ。



『NIKE AIR MAX』

◎ナイキエアマックス95PRM



《商品説明》

○商品ロット

CJ0588-001



○カラー

ブラック／ピンクフォーム

ガンスモーク



○サイズ

JP28cm



自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品】ナイキ

エアマックス95

ガンスモーク

ピンク

フォーム

28cm