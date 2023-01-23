『JRA認定 Libera リベラ クロコダイルハンドバッグ レッド カードケース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 16時 12分に出品され04月18日 16時 12分に終了予定です。即決価格は11,905円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Libera／レッド

横幅（開口部）：22cm

横幅（最大）：29cm

縦：25cm

マチ：10.5cm

ハンドル高さ：14cm

(平置き、素人採寸になります。)



【状態】

大きく目立つ汚れはございません。

ハンドル部分にスレ汚れあり。

あくまで中古品になります。ご理解お願いします。





管理番号：4101902001





発送ですが、【らくらく便】→【ゆうゆう便】に変更させていただく場合がございます。

ご希望がございましたら、コメントやメッセージをお願いします。

カメラ性能により色味が完璧に出ない場合がございます。

ハンガー等の撮影小物は付きません。

喫煙者、ペットはおりません。

よろしくおねがいします(*^^*)





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#SNOWSアパレルバッグ

#SNOWSバッグ小物

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カラー...レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JRA認定 Libera

リベラ

クロコダイルハンドバッグ レッド カードケース