『ルイヴィトン ノエ エピ ショルダーバッグ 巾着 大容量 ブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 22時 12分に出品され04月29日 22時 12分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン ノエ エピ 本革 ショルダーバッグ 巾着 大容量 バケツ ブルー



LOUIS VUITTON ルイヴィトン 巾着

ショルダーバッグ ハンドバッグ トートバッグ ワンショルダーバッグ 肩がけ 斜めがけ 鞄 かばん 肩掛け可 大容量 多機能 カジュアル

エピ プチノエ メンズ レディース ユニセックス



型番 M44105



▶︎ サイズ:



横25cm

縦26cm

マチ19cm



▶︎ カラー: 青 ブルー トレドブルー







▶︎素材:レザー 本革









▶︎ 状態 : 【ジャンク】



全体擦れ(大) 角擦れ(大) 持ち手・ショルダーひび(大) 付け根伸び切れ(大) 金具キズ(大) 内側汚れ(大)内側破れあり



▶︎購入元： 古物許可証所持者のみ参加可能な業者オークションでの購入でプロによる鑑定済品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

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