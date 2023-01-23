『neighborhood porter ヘルメットバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 31分に出品され03月27日 14時 31分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【機能性】

このバッグは、ナイロン素材で作られており、耐久性に優れています。複数のポケットが内部に配置されており、整理整頓が容易です。



【デザイン】

シンプルで洗練されたグレーのデザインは、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応可能です。上部のハンドルと調整可能なショルダーストラップにより、持ち運びも快適です。



【用途】

日常使いや通勤、旅行など、様々なシーンで活躍するバッグです。必要なアイテムをしっかり収納できるため、実用性も抜群です。



- 色: グレー

- 素材: ナイロン

- ストラップ: 調整可能なショルダーストラップ

- 内部ポケット: 複数のポケット

- ハンドル: 上部ハンドル付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ neighborhood

porter

ヘルメットバッグ