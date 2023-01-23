『russet ラシット 2wayトートバッグ ナイロン モノグラム大容量【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 10時 42分に出品され03月10日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 russet ラシット



トートバッグ ハンドバッグ

肩掛け モノグラム ネイビー

総柄 シグネチャー A4

肩掛け ビジネス ショルダー

ナイロン レザー 大容量

旅行用カバン クロスボディ





極美品

全体的に綺麗な状態です

外も中もポケットが充実してます！







【サイズ】



縦 26cm

横 38-40cm

マチ12cm

ハンドルから本体まで19cm







【カラー】ネイビー ブラック

【素材】ナイロン レザー

【付属品】ショルダー紐 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラシット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ russet

ラシット

2wayトートバッグ

ナイロン

モノグラム大容量