『miumiu 帽子 ベロア NERO BIANCO ベースボールキャップ黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 23時 12分に出品され03月12日 23時 12分に終了予定です。即決価格は17,380円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 miumiu 帽子 ベロア NERO BIANCO

ベースボールキャップ黒 ⭐︎Mサイズ



★三連休値下げ★





今年7月に購入。

冬に使おうと思い自宅保管してありましたが

MIUMIUのブランドは私には

遠い存在であり私が被るのがもったいなくて

なってしまい他の方で似合う方がいれば

と思います出品しました。



54400円にて購入したものです。



被る気満々でタグを外してしまいましたが

試しに一回家でかぶったのみで

外に出て使用したことは一度もありません。

かなりの美品です。



ご購入いただける方がいらっしゃれば幸いです。

発想の際は形が崩れるよう梱包します。



ご検討くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

帽子 タグ miumiu

帽子 ベロア NERO

BIANCO

ベースボールキャップ黒