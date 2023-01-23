『OLYMPUS オリンパス M.ZUIKO 40-150mm 4-5.6 レンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 00時 08分に出品され03月13日 00時 08分に終了予定です。即決価格は9,515円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★大人気レンズ！



★クリアな光学！



★動作好調！







大変人気の高い商品です♪







送料無料！

即購入歓迎です！





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★コンディション★



【外観】



経年のスレ傷等ありますが、

全体的に綺麗です。



多くの写真をアップしてますのでご覧ください。





【光学】



カビや曇りなくクリアで綺麗です。

撮影に影響するものはありません。

気持ちよくお使いいただけます。





【動作】



カメラ専門店にて動作確認済み。

各部、動作好調で問題ありません。

安心してお使いいただけます。





他で先約済みとなりましたら、

早期に出品終了させていただきます。



お探しの方も多いと思いますが

一点のみのご紹介ですので、

是非この機会を逃さずご入手ください♪









★アクセサリー・付属品★



アクセサリー・付属品は、

画像に写っている物全て付属します。





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★5,000件以上のカメラ・レンズの取引実績

★カメラ専門店でプロによる検品、動作確認済み！



安心してお買い物をお楽しみくださいませ。





ご購入後は、迅速・丁寧に発送させていただきます♪



（土・日・祝をはさむ場合、

月曜の発送となる場合がございます。）



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1322 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント