『美品✨ プラダ ショルダーバッグ 幅22cm カメラバッグ 三角ロゴ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 40分に出品され03月21日 23時 40分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【即購入OK】です！✨



説明のご一読をよろしくお願いいたします！



○アイテム

PRADA プラダ

ショルダーバッグ クロスボディバッグ

カメラバッグ メッセンジャーバッグ

ショルダーポシェット

肩掛け 肩かけ 肩がけ

斜め掛け 斜めかけ 斜めがけ

三角ロゴ 三角プレート 逆三角形 ロゴプレート

トライアングルロゴ トライアングルプレート

ナイロン テスート レザー 本革

ヴェラ バレッタ ポコノ

白タグあり ランポ 正規品 人気型



○仕様

ファスナー開閉

外側：ファスナーポケット×1

内側：ファスナーポケット×1



○サイズ（約）

タテ 15cm

ヨコ 22cm

マチ 7cm

ショルダー長さ 60〜115cm



○状態

目立たない程度 箇所の

擦れ 小汚れ ございます！

まだまだご愛用いただける商品です✨



○カラー

ブラック 黒 NERO ネロ



○素材

ナイロン テスート レザー 本革



○配送

お支払い確認後、

翌日までに簡易包装にて発送致します！

遅れてしまう場合はご連絡致します。



【重要】



☑希望価格の登録では、値下げいたしませんのでご注意ください。値下げ交渉につきましては、必ずプロフィールページをご確認の上コメントいただけますようお願いいたします。



※お守りいただけない場合は、プロフィールページに記載の通りご対応させていただきます。



☑トラブルを避けるために、気になる点等ございましたら、“ご納得いただけるまで”ご質問くださいますようお願いいたします。



☑注意して検品しておりますが、見落としてしまう傷 汚れ 等がある場合もございます。一度人の手に渡った物ですので、ご理解の上でご購入ください。



☑︎表記は個人の主観です。付属品は記載がないものは付属いたしません。社外補修あり



☑キャンセルにつきましては、プロフィールページに記載しております。



☑ご購入の際は、商品説明 プロフィールページを全てにご了承いただいたことといたします。



以上です。

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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨

プラダ

ショルダーバッグ

幅22cm

カメラバッグ

三角ロゴ

ブラック