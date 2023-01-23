『COACH オールドコーチ ショルダーバッグターンロック 2way 黒 9870【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 55分に出品され03月22日 07時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き有難うございます。



アイテム

COACH コーチ オールドコーチ ショルダーバッグ 2way ハンドバッグ グラブタンレザー ターンロック ブラック 9870 80s



状態

目立った傷や汚れもなく綺麗な状態です。



サイズ

平置き実寸サイズ

縦:約21cm

横:約24cm

まち:約7cm

ショルダー:約106cm



※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。



あくまでも中古商品となり

素人確認の為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。 また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

○購入元 大手ヴィンテージショップ



梱包によるシワはご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

オールドコーチ ショルダーバッグターンロック

2way

黒

9870