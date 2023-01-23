『カシオ G-shock baby-g BGA-2500 洗浄済み 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 04時 29分に出品され03月19日 04時 29分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感の少ないなかなかの美品になります。出品に際し超音波洗浄済みですので、気になる汚れはございません。



電波ソーラーでとても便利です。



時計のみの出品になります。



もちろん機能に問題無く、稼働中です。



あくまでも、中古品であることをご理解の上、購入お願い致します。



CASIO

カシオ

G‐SHOCK

ジーショック

Baby‐g

ベビージー

マルチバンド6

タフソーラー

電波ソーラー

5568

デジアナ

アナデジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ カシオ G-shock



baby-g



BGA-2500

洗浄済み 美品