『あったか〜い 本物 ナンガ オーロラライト 900DX 寝袋 グレー/オレンジ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 04時 24分に出品され04月22日 04時 24分に終了予定です。即決価格は19,890円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【軽量設計】

このナンガの寝袋は、軽量で持ち運びが容易なため、アウトドア活動に最適です。特に登山やキャンプにおいて、荷物を軽くすることが求められる場面で重宝します。



【高い保温性】

900DXダウンを使用しており、優れた保温性を提供します。寒い環境でも快適に過ごせるため、冬季のキャンプや登山に適しています。



【収納の便利さ】

付属の収納袋により、コンパクトに収納でき、持ち運びが簡単です。収納時のサイズも小さく、バックパックに収めやすいです。



- ブランド: Nanga

- モデル名: Aurora light 900DX

- 色: グレー/オレンジ

- 付属品: 収納袋

- ロゴ: Nanga



ご覧いただきありがとうございます。



未使用に近いとしていますが、新品未使用ではありません。

昨年6月に購入し、5泊程使用しました。

とにかく暖かく、足の周りは特にダウンが盛られており寒がりの方には超おすすめです。

湯たんぽを入れると明け方でも4,50℃ありました。



フィルパワー 760 ものすごい膨張率です

ダウン 900グラム

収納サイズ φ21x41cm

快適温度-10℃、限界-19℃

超撥水



使用においてはインナーシュラフを使っており汚れ等ありません。

保管は保管用ネットに入れておりました。



タバコ吸いません、ペット居ません、ワキ臭ございません。



ご検討をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ナンガ

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