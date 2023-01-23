『半額/新品未使用 定価11万ホワイトマウンテニアリングGORE-TEX JKT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 00時 32分に出品され03月19日 00時 32分に終了予定です。即決価格は27,500円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024AW White Mountaineering

GORE-TEX WINDSTOPPER(R)マルチポケットジャケット



・収納力に優れたマルチポケットラゲッジジャケット。

・ゴアテックス社のWINDSTOPPER(R) products by GORE-TEX LABSを使用。

・耐久性、4WAYストレッチ、ウォッシャブル性を兼ね備えたコーデュラ社CORDURA(R)ナイロンを使用しています。

・暖かみのある肌触りが特徴です。

・ウエストと裾にはスピンドルを通しておりサイズ調節が可能です。

・フードは取り外しが可能です。

・オーバーサイズフィット。

・未使用新品のタグ付き新品。



型番：WM2473219



素材

メイン：ナイロン91％、ポリウレタン9％

パーツ：ポリエステル100％

ライニング：ナイロン100％



サイズ2：着丈74cm、肩幅56cm、バスト132cm、袖丈62.5cm (Lサイズ相当)



定価:

110,000円





以下ブランドと相性抜群です。

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 半額/新品未使用

定価11万ホワイトマウンテニアリングGORE-TEX

JKT