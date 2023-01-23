『SONY ワイヤレスイヤホン WF-1000XM4(ケース無し)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 29分に出品され03月20日 01時 29分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケースが無くなったので出品します。



使い始めて1ヶ月半程のものです。

音質、充電機能、Bluetooth機能共に問題無く使用していただけます。



ケースのみだと5000円で購入いただけるかと思います。

定価35,000程の商品です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし