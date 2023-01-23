『美品✨ノースフェイス ダウンジャケット 700 ヌプシ 90s US製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 10時 00分に出品され04月09日 10時 00分に終了予定です。即決価格は14,122円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ 700 極暖 肉厚 メンズ キャンプ キャンパー Lサイズ 黒 90年代 US製



●サイズ：タグ表記: Lサイズ

肩幅 52cm

身幅 58cm

着丈 64cm

袖丈 65cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

表地 ナイロン100%

裏地 ナイロン100%

●状態：

ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項：

たたみでの発送になりますので、ご了承くださいませ



9-4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨ノースフェイス ダウンジャケット 700

ヌプシ 90s

US製