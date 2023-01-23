『【john lawrence sullivan】レザー ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 17時 03分に出品され03月17日 17時 03分に終了予定です。即決価格は30,420円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JOHN LAWRENCE SULLIVAN

22AW LEATHER TANRAN レザー短ラン



サイズ：44

定価 ：¥220,000 (税込)

※付属の替えボタン、タグ等揃っています。



22AWコレクションアイテム✧✦

シーズン中、大変人気だったお品物です(՞ . .՞)



柔らかく着心地の良いラムスキンです。

肩パッドが入っておりシルエットが美しく、またショート丈のためスタイルアップ効果も抜群です◎

※最後に公式ルックの着画掲載しております。



表裏ともに目立つ汚れ・ダメージ等はありません。

レザー製品ですので着用に伴い付いていくシワなども良い味となり、着れば着るほどかっこよく仕上がっていきますのでまだまだこれから経年変化を楽しんでいただける一着です.*



自宅保管していたものですので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします^ ̳ᴗ ̫ ᴗ ̳^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジョンローレンスサリバン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【john

lawrence

sullivan】レザー

ジャケット