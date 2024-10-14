『美品 辻ヶ花 絞り 作家物 金×緑系 正絹 太鼓柄 袋帯 フォーマル【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 02時 23分に出品され04月05日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます。



こちらは、美品 辻ヶ花 絞り 作家物 金×緑系 正絹 太鼓柄 袋帯 フォーマルになります。





■サイズ(cm)



・長さ 452

・幅 31



■柄

太鼓



■状態

しめてなさそうな感じです

傷や汚れ等も無さそうな感じで大変状態の良いお品物です

もちろん着用可能です

画像確認下さい



■固さ

柔らかめ



■素材

正絹



■カラー

ゴールド×グリーン系





商品番号

20241014O-42





◆割引き◆

・おまとめして購入して頂きける方には値引きします！

ただし¥1,500以下の商品は送料と手数料の関係でおまとめ割対象外とさせて頂きます。

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事務所保管になります。



サイズに関しては多少の誤差はご了承下さい。

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リユース品の為、神経質、完品をお求めのお方はご遠慮下さいませ。

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素材について

着物熟練のスタッフにて外観・手触り・重量等により判断しておりますが、リユース品のため完全な断定はできかねます。また、素材の表示は、表地に関する表示で、胴裏・八掛などの裏地に関する表示ではありません。



必ずご質問はご購入前にお願い致します！



上記ご理解いただいた上でご購入をお願い致します。



限界まで金額頑張らせて頂く為、発送時は送料の関係上綺麗に折り畳み防水対策をした上コンパクトにしてお送り致します。





即購入可能です！



検討中や交渉中であっても基本的に商品は早い物勝ちになってしまい落札して頂いた方に発送させて頂きますのでお悩みの方はお早めに落札を！



宜しくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

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