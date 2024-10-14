『美品 辻ヶ花 絞り 作家物 金×緑系 正絹 太鼓柄 袋帯 フォーマル【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 02時 23分に出品され04月05日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
振袖 新品 未使用 在庫処分 可愛い 着物 正絹 モダン フルセット
¥ 112000
【美品】牡丹尽くし振袖 駒刺繍 市松文様 梅花 袋帯フルセット
¥ 33150
地模様 色無地 素敵な色味 着物 正絹 一つ紋 袷 広衿 RK-1533
¥ 8346
MO-3108 袋帯 遠山模様 暈し 三越お誂え 金通し 白茶色
¥ 10270
Dita うたかたの月下美人 浴衣 帯 下駄 セット
¥ 7410
紫花柄浴衣 下駄 うちわ 籠バック (着付けガイド肌襦袢付)
¥ 7800
新品 ぼかし浴衣セット
¥ 7722
未着用 袋帯 白地 花紋 青海波 唐織 着物 103a o
¥ 20300
訪問着 単衣 金駒刺繍 金彩 蝶 楓 ヱ霞 波 ライトブルー 着物 094a d
¥ 8892
U0114★ 着物淡雪 ★ アンティーク振袖 ★振袖・唐織帯セット 群鶴吉祥文様
¥ 36828
きぬたや 総絞り 訪問着 かすみ雲取の柄
¥ 11440
袋帯 市松模様 花紋 唐織 着物 014w
¥ 7254
【美おり】振袖 正絹 レトロ アンティーク調 椿 ガード加工 成人式
¥ 11000
コラージュ半幅帯 CHOKO＆agris
¥ 11500
菅野結以さん着用 JEWELS sugar 白地xピンクフラワー 浴衣Y7107
¥ 10139
振り袖 フルセット さらに表示に寸法等を掲載
¥ 30090
正絹 博多織スリーシーズン 八寸名古屋帯 新品 証紙あり
¥ 9750
付下げ 桜の花模様 手描き 雪輪 暈し 燻銀色 しつけ糸 K-4057
¥ 12870
落札価格7020円
32 入札履歴
終了
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