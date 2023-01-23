『新品WhimGazette THE PAUSE シアーモチーフペンシルスカート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 04時 30分に出品され04月12日 04時 30分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品タグ付き未使用



Whim Gazette （ウィムガゼット）

【THE PAUSE】 シアーモチーフペンシルスカート

定価 25300円



(2024AW)

フラワーモチーフが映える、トレンドライクなシアースカート

■一枚でも着映えする素材の表情が特徴的なペンシルスカー

ト。

■シアーな素材にフラワーモチーフをあしらったトレンド感のあるデザイン。

■ペチコートのウエストのフリルデザインを見せて着用していただくのがおすすめ。

■Tシャツなどシンプルなアイテム合わせでも決まり、コーデイネートに華やかさをプラスしてくれるアイテム。

■ペチコートなしでボトムと重ねて透け感を楽しむスタイリングもおすすめ。

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ホワイト：軽やかな印象をプラスするホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムガゼット

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ 新品WhimGazette



THE

PAUSE

シアーモチーフペンシルスカート