『【新品 未使用】ラフアンドロード プリマロフト チタンスリムインナージャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 19時 06分に出品され03月17日 19時 06分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ROUGH&ROAD ラフアンドロード

PRIMALOFT プリマロフトチタンスリム

インナージャケット 超軽量.保温.防風



品番:RR7994 表記サイズ:L



実寸:身幅 51㎝ 着丈 63㎝

肩幅 50㎝ 袖丈 66㎝

(多少の誤差はお許し下さい)



素材:表地 ナイロン 100%

（起毛トリコット）

裏地 ポリエステル 100%

（チタンスパッタリング加工）

中綿 ポリエステル 100%

（プリマロフト）



色:ブラック



コンディション:新品 未使用.

参考定価 ¥14.300-



プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材。

羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性と速乾性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性がある為、水に濡れてもロフト(かさの高さ)を失わず常に保温性を維持し、体温が奪われるのを防ぎます。さらに、表地をウインドガード加工し寒風を遮断し暖かさを失いません。

チタンスパッタリング（チタニウムナノ）加工の裏地は、体温を反射し抜群の保温性を発揮。

静電気防止、UVカット効果もあり肌に優しい素材です。

少ないロフトでも同等のダウンの2倍の暖かさを誇ります。

スリムなテキスタイルジャケットやレザージャケットのインナーに最適。



★必ずプロフィールをお読みください。

世田谷ベース 所さん

リアルマッコイズ

TOYS McCOY

Buco ブコ

バズリクソンズ

東洋エンタープライズ

シュガーケーン

WAREHOUSE ウエアハウス

フリーホイーラーズ

ブートレガース 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>バイクウェア・装備 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ラフアンドロード

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未使用】ラフアンドロード

プリマロフト

チタンスリムインナージャケット