『お値段お下げします♪ノースフェイスダウン 珍しいブルー‼️【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 12時 37分に出品され04月05日 12時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 寒くなりました。

お値段もお下げしましたので

是非ご検討よろしくお願いします。



引越しの為・・

整理しております。

愛着があり、大切に着て

冬を過ごしてました。

ノースフェイスダウン♪

お色はブルー♪♪

しかも肩・胴体部分の色が

2色使いで可愛い(^^)

個人的にはまだまだ活躍してくれる

と思ってます。

クリーニング済

中古品ですのでご理解・ご納得の

うえご購入をお願いします。

発送はコンパクトに梱包しますので

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ お値段お下げします♪ノースフェイスダウン

珍しいブルー‼️