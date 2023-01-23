『AirPodsPro 第一世代 & incase AirPods Pro用ケース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 31分に出品され03月08日 01時 31分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

AirPodsPro 第一世代 & incase AirPods Pro用ケースセットです。





【高音質】

AppleのAirPodsは、クリアな音質と深い低音を提供し、音楽や通話をより楽しめます。



【快適なフィット感】

軽量で人間工学に基づいたデザインにより、長時間の使用でも快適です。



【便利な充電ケース】

充電ケース付きで、持ち運びやすく、いつでもどこでも充電可能です。



【商品状態】

ケースをつけたまま利用していたため、充電ケース等には目立つ傷は見当たりません。

左側のイヤホンから装着時ザーザー音が鳴りますが、装着後は音が消え通常通り両耳から音は流れます。



モデル名···AirPods Pro

世代/種類···(第1世代)

ケース/種類···Lightningコネクタ

モデル名···AirPods Pro

世代/種類···(第1世代)

ケース/種類···ワイヤレス充電 MagSafe

ケース/種類···Lightningコネクタ

付属品: 充電ケース、イヤークッション、Lightningケーブル、外箱 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル