『【送料込み】MILLET PERFORMANCEダウンジャケット メンズL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 05時 11分に出品され05月11日 05時 11分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【送料込み】MILLET PERFORMANCEダウンジャケット メンズL





○とても暖かいダウンジャケット!



○刺繍ロゴ入り



◯シンプルな色なので、どんな方にも似合うと思います







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状態 ：付属のフードがありません

ポケットに小さな穴、スクラッチあり、(写真参照8.9)



サイズ：メンズ L



カラー:ブラック×グレー系

☆写真では襟回りや裏地がネイビーまたはパープルっぽく写っていますが、グレーです。



肩幅:47cm

身幅:58cm

着丈:71cm

袖丈:63cm



※素人採寸です



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◎送料無料

◎匿名発送

◎自宅保管/タバコ無し・ペット無し

◎即購入・無言購入OK



△古着のため多少の使用感でも気になる方はご遠慮ください

△出品時に確認しておりますが、細かいキズやヨゴレを見落としている場合もございます。ご了承ください。





#ミレー

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B119



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ミレー

カテゴリ ファッション

メンズ

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