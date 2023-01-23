『美品✨バーバリーブルーレーベル 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 15分に出品され03月21日 18時 15分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入歓迎！

ご相談中でも購入された方が優先となりますのでご了承下さい(^^)v



★アイテム



BURBERRY LONDON Blue Label

バーバリー 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ ノバチェック レディース レザー 本革

牛革

★サイズ

・タテ（H）約18センチ

・ヨコ（W）約34-37センチ

・マチ（D）約12センチ

・ショルダー 約79-119センチ



★状態

写真程度のスレ汚れありますがまだまだお使い頂けるお品^_^



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。



※写真の撮影環境やお使いの端末で、現物と色味が異なる場合があります。

わからないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい

♡発送は基本簡易包装（袋）です。



♡専門鑑定士による真贋済みの業者専用オークションにて購入品。



♡写真や説明にない場合基本的に付属品はありません。（ショルダー紐欠品含む）



♡ ゆうゆう⇄らくらくメルカリ便に出品時に予告なく変更することがあります。





○他にカバン、小物など出品しております↓

#Yvonne小物



I1-1031-M8470-0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨バーバリーブルーレーベル 2way



ハンドバッグ ショルダーバッグ