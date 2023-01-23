『【 最高級ライン 】 ポールスミスコレクション フーデットコート キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 10時 59分に出品され03月12日 10時 59分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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PaulSmith COLLECTION

ポールスミス コレクション

ロングコート フーデットコート

ステンカラーコート キルティング

ウール アンゴラ シルク

ベージュ キャメル 光沢

肉厚 防寒 日本製

メンズ アウター



●付属品 補修布 替えボタン



Mサイズ

・肩幅（右肩～左肩） 約49cm

・袖丈（肩先～袖先） 約59cm

・袖丈（脇下～袖先） 約45cm

・身幅（ヨコ：脇下～脇下） 約57cm

・着丈（タテ：襟付け根～裾下） 約100cm



※平置き採寸です。誤差がある場合があります。



●状態

多少の使用感はあるものの

特に目立つダメージの無い美品です。



その他、状態等は画像にてご確認ください。



●購入元

古物市場で購入しました。

正規品です。



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



●写真について

・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。

・写真の小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミスコレクション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【

最高級ライン

】

ポールスミスコレクション フーデットコート キャメル