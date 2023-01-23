『コーチ ボディバッグ ショルダーバッグ トンプソン オールレザー ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 17時 26分に出品され04月03日 17時 26分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチ ボディバッグ ショルダーバッグ トンプソン オールレザー ブラック 黒



COACH コーチ



70617 スリングバッグ トンプソン コンバーチブル

ワンショルダー リュック ボディーバッグ

ユニセックス 男女兼用 ロゴ型押し

シルバー金具 シボ革 レザー グレインレザー

黒 ブラック



○サイズ

タテ36cm

ヨコ23cm

マチ8cm

ショルダー75〜118cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態 目立った傷汚れはございません。気持ちよくお使い頂くために、お手入れ、お直ししております。画像にてご確認ください。



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



○カラー ブラック 黒





○素材 レザー



おまとめ買いで、さらにお安くなります #ゆで卵商品一覧 コンパクトにまとめて発送、簡易包装 何か気になる点がありましたら、お気軽にお声掛けください お値下げはコメント欄にてお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コーチ

ボディバッグ

ショルダーバッグ

トンプソン

オールレザー

ブラック