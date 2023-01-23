『DEUS EX MACHINA P-41 OVERSHIRT ミリタリーシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 48分に出品され03月05日 14時 48分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自己紹介欄を必ずご参照下さい。



[商品名] DEUS EX MACHINA P-41 Overshirt



[カラー] オリーブ



[サイズ] Lサイズ



[平置き採寸]



着丈： 約７５cm

身幅： 約５８cm

肩幅： 約４６.５cm

袖丈： 約６９cm



[状態] 新品未使用品



[商品説明]



アメリカ海兵隊に官給されていたP-41ジャケットをアレンジした、ゆったりシルエットのオーバーシャツです。



フロントとバックにスーベニア調の刺繍が施されています。



生地は少し厚めで、薄手のカバーオール程度はあるのでライトアウター感覚で着用頂けます。



洗いざらしの様な風合いで程よいUSED感があるので、すぐにコーデのローテーションに加えられます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: デウスエクスマキナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DEUS

EX

MACHINA

P-41

OVERSHIRT

ミリタリーシャツ