『Victor ワイヤレスイヤホン HA-NP50T-G【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 18時 54分に出品され04月04日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ジェイブイシー
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¥ 7799
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落札価格7800円
858 入札履歴
終了
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