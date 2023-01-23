『Victor ワイヤレスイヤホン HA-NP50T-G【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 18時 54分に出品され04月04日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年11月に新品でAmazonで18.220円で購入したものです。

1度つけてみて形状やフィット感が合わなかったのでその1回しか使用していません。



元々外箱が開けにくく、最初に開ける際に切れてしまいました（写真5参照） 付属品は全てそろっています。



よろしくお願いします。





商品名：ビクター HA-NP50T-CA

カラー：グリーン

通常価格：¥19,800（税込） 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイブイシー