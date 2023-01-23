『ENGINEERED GARMENTS ネイビー ナイロンジャケット M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 03時 02分に出品され03月27日 03時 02分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材と着心地】

ナイロン素材を使用しており、軽量で動きやすく、日常使いに最適です。通気性も良く、快適な着心地を提供します。



【スタイリング提案】

ネイビーの色合いは、さまざまなスタイルに合わせやすく、カジュアルからビジネスカジュアルまで幅広く活躍します。



- ブランド: ENGINEERED GARMENTS

- サイズ: M

- 色: ネイビー

- 素材: ナイロン



実物の色褪せはありませんが

ナイロン特有のテカリが襟周りに少し出ています。

着ていると気にならないレベルだと感じますが

古着との理解の上、NCNRでお願いします。





ご覧いただきありがとうございます。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ENGINEERED

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ネイビー

ナイロンジャケット

M