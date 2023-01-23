『美品✨グッチ トートバッグ GG トップハンドル キャンバス レザー ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 06時 21分に出品され05月04日 06時 21分に終了予定です。即決価格は11,150円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #ニャンコスターバッグ一覧



ご覧頂きありがとうございます❁



***** ***** ***** *****



フォロワー様限定でお値引き交渉・フォロー割引をしております♡

ぜひプロフィールの一読をお願い致します！



***** ***** ***** *****



○アイテム

GUCCI グッチ

ハンドバッグ トートバッグ GG トップハンドル

キャンバス レザー ブラック



○サイズ

タテ 24.5cm

ヨコ 36cm

マチ 8cm

ハンドル 52cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

全体的な使用感ありますが目立った傷や汚れもなくまだまだ快適にお使いいただけます◎



✅状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。

分からない事ありましたらご気軽にコメント下さい



○カラー

ブラック



○素材

キャンバス

レザー



○付属品

保存袋



〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



#ニャンコスターバッグ一覧



No. 504-2024100405921Y 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨グッチ

トートバッグ

GG

トップハンドル

キャンバス

レザー

ブラック