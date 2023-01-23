『ルイヴィトン モノグラム トートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 25分に出品され04月01日 21時 25分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規店で購入しました。

格安です。





・スレ

・使用感

・中多少汚れ

・薄いですがシリアルあり



などありますので

写真の状態踏まえた上で

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通報します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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バッグ タグ ルイヴィトン モノグラム トートバッグ