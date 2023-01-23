『Mame Floral Jacquard Knitted Dress 2【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 13時 14分に出品され03月27日 13時 14分に終了予定です。即決価格は24,180円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mame Kurogouchi マメ クロゴウチ

Floral Jacquard Knitted Dress

black サイズ2

カラー black



着丈: 122cm 肩巾: 36cm 袖丈: 55.5cm

バスト: 43.5cm ウエスト: 42cm 裾: 55cm



購入時価格税込66,000円

再生繊維(リヨセル) 55%

ウール 26%

ナイロン 17%

ポリエステル 2%



秋の夜闇に浮かぶ草花を描いたダブルジャカードニットドレス。

袖を通すことで女性らしいシルエットが浮かび上がり、ドレス全体に描かれたコスモス柄がアクセントに。

袖口はやや広がり、手元をセンシュアルに演出するスリットがエレガントな着こなしを実現する1着。



1回着用後クリーニング済み



カラー···ブラック



柄···花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マメ／マメクロゴウチ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Mame

Floral

Jacquard

Knitted

Dress

2