『snidel デニムフリルワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 34分に出品され03月28日 10時 34分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入可能。サイズ0 カラー インディゴ



2024年夏、snidelにて購入しました。

似合わなかったため出品します。



【人気のフリルワンピースをデニム素材でアップデート】



前後V開きの衿ぐりに大小たっぷりのフリルをあしらった女性らしい印象のフリルロングデニムワンピースが届きました。デニム生地の豪華なフリルが、顔まわりを明るく演出します。ウエスト周りは程よくタイトに、スカート部分はAラインで設計し、美シルエットに。フロントのデニム生地のくるみボタンが愛らしいデザインです。ハイウエスト位置の共布ベルトでしっかりとウエストマークすればスタイルアップ効果も抜群。長めのベルトが垂れ、コーデに抜け感をプラスします。



【Fabric】

ブルーとインディゴの２色展開です。柔らかく軽いデニム生地を使用。背中側はゴムシャーリングを入れてフィット感があります。後ろのファスナーで着脱いただけます。





【おすすめ骨格タイプ】

■骨格ストレート

■骨格ウェーブ

■骨格ナチュラル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ snidel

デニムフリルワンピース