『DANTON インサレーションジャケット サイズ40【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 17時 52分に出品され04月10日 17時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON インサレーションジャケット メンズ



サイズ40

型番 JD-8885

カラー グレー

画像でご確認ください。

ご検討よろしくお願い致します。



【ブランドの特徴】

DANTONはフランスのブランドで、シンプルでありながら機能的なデザインが特徴です。特にアウトドアやカジュアルなシーンに適したアイテムを展開しています。



【素材とケア】

このジャケットはナイロン87%とポリエステル13%で作られており、軽量かつ耐久性があります。手洗い推奨で、アイロンやドライクリーニングは避けるべきです。



【サイズとフィット感】

サイズは40で、ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも適しています。カジュアルなスタイルにぴったりのアイテムです。



- ブランド: DANTON

- 色: グレー

- サイズ: 40

- 素材: ナイロン87%、ポリエステル13%

- 原産国: 中国製



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DANTON

インサレーションジャケット

サイズ40