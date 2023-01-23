『ザリラクス THE RERACS ブルゾン MA-1 美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 57分に出品され03月06日 17時 57分に終了予定です。即決価格は18,768円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザリラクス THE RERACS

ブルゾン

MA-1

ワンシーズン数回着用の美品

カラー：ブラック系

サイズ：36

サイズ（一覧表示）：36

実寸サイズ：着丈73.5cm 肩幅57.5cm 身幅62.5cm 袖丈50.5cm



自宅保管の為に気になる方はご購入をお控え下さい( ¨̮ )



匿名配送

簡易包装

らくらくメルカリ便の発送予定です♪



【スタイリッシュなデザイン】

このネイビージャケットは、シンプルでありながら洗練されたジップアップデザインが特徴です。フロントポケットが実用的で、日常使いに最適です。



【高品質な素材】

ポリエステルを主成分とし、コットンやナイロンをブレンドした生地は、耐久性があり、快適な着心地を提供します。軽量で動きやすく、季節を問わず着用可能です。



【ユニセックスなスタイル】

このジャケットは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- 色: ネイビー

- デザイン: ジップアップジャケット

- ポケット: フロントポケットあり

- 後ろデザイン: シンプルなバックデザイン

- 素材: ポリエステル100%、コットン48%、ナイロン42%、ポリウレタン1%



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザリラクス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ザリラクス

THE

RERACS

ブルゾン MA-1

美品