『ナイキ バラクラバ Nike Pro Hyperwarm Hood【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 24分に出品され03月23日 02時 24分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日、アメリカで購入。

日本では手に入りづらいので

お探しの方へ☺︎



撮影のために一度開封しています。



Nike Pro Hyperwarm Hoodのバラクラバ。

冬のランニングやトレーニングに

最適な防寒アイテムです。

もちろん、ファッションとしても◎



未使用品ですが、自宅保管のため、

神経質な方はご遠慮ください。





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カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ナイキ バラクラバ Nike

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Hood