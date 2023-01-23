『【美品】Lensbaby Velvet 56mm f/1.6 レンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 07時 55分に出品され03月22日 07時 55分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Lensbaby Velvet 56 56mm F1.6【限定モデル】



2024年9月に中古美品を購入しました。

一度の試し撮りの使用となります。

マイクロフォーサーズマウントです。



絞り開放でソフトフォーカスの描写ですが、絞ると普通に撮れます。結構寄れるので、ハーフマクロ的な撮影も可能です。



【作例写真】

６枚目絞り開放、７枚目f2.8、

８枚目最短撮影距離で絞り開放、9枚目f2.8



光学系も傷汚れなどなく、動作も問題ありません。

中古品であることをご理解の上ご購入願います。

尚、他でも出品中ですので、ご購入前にコメント下さい。



付属品/フロントキャップ、リアキャップ





【高品質なレンズ】

LensbabyのVelvet 56mmは、特にポートレートやマクロ撮影に最適なレンズです。最大絞りf/1.6により、背景を美しくぼかし、被写体を際立たせることができます。



【ユニークな描写】

このレンズは、柔らかいボケ味と独特の描写力を持ち、アート作品やクリエイティブな写真に最適です。特に、柔らかい光を取り入れることで、夢のような雰囲気を演出します。



【頑丈なデザイン】

金属製のボディは耐久性があり、長期間の使用にも耐えられます。さらに、フィルター径は58mmで、様々なフィルターを取り付けることが可能です。



- ブランド: Lensbaby

- モデル名: Velvet 56mm

- 最大絞り: f/1.6

- 焦点距離: 56mm



ご覧いただきありがとうございます。



#マイクロフォーサーズ

#レンズ

#レンズベビー

#lensbaby 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント ブランド: レンズベビー