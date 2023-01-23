『UGG W CLASSIC TALL II 1016224 サイズ8【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 00時 09分に出品され03月07日 00時 09分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

UGGのW CLASSIC TALL IIは、優れたデザインと快適さを兼ね備えたムートンブーツです。高品質なスエード素材を使用し、耐水性があり、寒い季節に最適です。



【特徴】

このブーツは、クラシックなスタイルで、どんなコーディネートにも合わせやすいです。また、しっかりとしたソールが特徴で、歩きやすさも抜群です。



- ブランド: UGG

- モデル名: W CLASSIC TALL II

- 型番: 1016224

- サイズ: 8

サイズ 日本25センチ

- ロゴ: UGG

キャメルの定番です

購入したばかりです

新品未使用品です



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25cm ブランド: アグオーストラリア

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ UGG

W

CLASSIC

TALL

II

1016224

サイズ8