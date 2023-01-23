『モンベル アルパイン バロウバッグ ＃3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 17時 22分に出品され04月15日 17時 22分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mont-bellのALPINE Burrow Bag ＃3のシュラフになります。

数年前にキャンプで二泊程度、使用しました。



シュラフには特に目立つ汚れはありませんが、使用に伴う多少の汚れやスリ傷はあると思います。

生地の劣化も無く、比較的に綺麗な方だと思いますが、気付いてない汚れがあるかもしれません。

完品をお求めの方、経年劣化が気になる方はご遠慮下さい。

【注意】収納袋に若干のシミがあります。

画像にてご確認ください。



サイズ：〜183cm

カラー：グリーン

ジップ：右



画像の色についてですが撮影環境や、ご覧になる端末の環境により実際の色とは少し違いがございます。



すり替え防止の為、返品は受け付けませんので、気になることがあればご質問下さい。



少し圧縮した状態で防水対策した後、厚手のビニールに包み発送いたします。過剰な梱包はいたしません。ご了承下さい。



定期的に値下げします。極端な値下げ交渉はご遠慮下さい。



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＃1121283 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ モンベル アルパイン バロウバッグ ＃3