『ミナペルホネン ピースバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 09時 44分に出品され03月31日 09時 44分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミナペルホネンの店舗にて購入致しました。

とっても気に入っていましたが、服のテイストが変わってしまった為どなたかにお譲りしようと思います。

1回使用したのみなのでとても綺麗な状態です。

とはいえ中古品という事をご理解して頂き、ご検討よろしくお願いします。



基本的に返品、キャンセルはお断りしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミナペルホネン ピースバッグ