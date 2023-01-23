『BURBERRY サングラス ケース付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 46分に出品され03月26日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,224円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

BURBERRYは、伝統的なイギリスのファッションブランドであり、エレガンスとスタイルを兼ね備えたアイテムを提供しています。特にサングラスは、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。



【付属品】

この商品には、専用のケースとクリーニングクロスが付属しています。これにより、サングラスを安全に保管し、常にクリアな視界を保つことができます。



- ブランド: BURBERRY

- 付属品: ケース、クリーニングクロス

- 色: 黒、トータス

- スタイル: サングラス

数回使用しました、そこまで傷や汚れありませんが、中古品ということを理解おねがいします。



値段交渉受け付けますので、質問よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ BURBERRY

サングラス

ケース付き