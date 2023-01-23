『★高級★ シベットキャット 毛皮コート ハーフコート レディース Mサイズ程度【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 02時 21分に出品され03月15日 02時 21分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品番号 : 2278



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✅商品名✅

★高級★ シベットキャット 毛皮コート ハーフコート レディース Mサイズ程度

サガミンクなどがお好きな方におすすめ



✅カラー✅

画像参照



✅素材✅

シベットキャット



✅表記サイズ✅

表記無し(Ｍサイズ程度)



✅実寸サイズ✅

身幅：52cm

着丈：70cm



※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。

※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。



✅コンディションランク✅

B（使用感程度）



※汚れなどはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。



S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好な状態

B 全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態

C 外観に多少のスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

D 状態が悪く使用感の強いお品



✅お取引について✅

複数同時購入で特別価格にてご案内させていただきます。



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✴️さいごに

皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく

思っています(^^)



是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ✌️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サガミンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★高級★

シベットキャット

毛皮コート

ハーフコート

レディース

Mサイズ程度