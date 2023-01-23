『セリーヌ/ショルダーバッグ/オールドセリーヌ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 10時 29分に出品され04月28日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 年代もののオールドセリーヌです。数年前に母から譲り受けましたが、最近はあまり出番がないため出品いたします。



購入時期や場所については分かりかねますが、きちんとした作りでカジュアルでもきれいめでも合わせやすく、コーディネートのポイントとなってくれる素敵なデザインです。

財布、ポーチ、小さめの飲み物ぐらいでしたら余裕で入ります。



・縁どりやベルトなどに使用感や傷があります、ベルト金属ももともとはゴールドだと思うのですが薄くなっている部分もあり、各写真をよくご確認の上ご購入頂けますようにお願いいたします。

バッグ表面には革のべたつきはありませんが、内側は少しベタつく気がします。ケアしていただけましたら気にならない程度だと思いますが、現状でのお渡しとさせていただきます。

・サイズについてはメジャーをあてた写真を載せていますのでご確認ください。



＊自宅保管の素人検品となります、神経質な方はご購入をお控えくださいませ

＊ご購入前にプロフィールをご一読ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ/ショルダーバッグ/オールドセリーヌ