『プラダ ジャガード トートバッグ 2way レザー×キャンバス 紺 カモフラ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 19分に出品され03月13日 20時 19分に終了予定です。即決価格は12,415円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【色】

紫系ネイビー



【素材】

レザー 本革 キャンバス



【サイズ（cm）】

横幅44 × 高さ39 × マチ14

持ち手高 12

ショルダー長 107～127



【内ポケット】

ファスナーあり：1

ファスナーなし：0



【状態】

少しの角すれと少しの色褪せが見受けられますが、目立った傷や汚れ等なく一般的なUSED品の状態です。

レザー部分にはレザー用保湿クリームを塗布し、その他生地はホームクリーニングを実施ていますので到着後すぐにご使用いただけます。



【購入元】

大手ブランド買取店

ストア・ショップ

業者オークション

※鑑定済み



【付属品】

なし（バッグのみ）



キーワード：

プラダ PRADA トートバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ メンズ/レディース 2way レザー 本革 ビジネス A4/PC可 大容量 斜め掛け 紺色 ネイビー 紫色 パープル

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・サイズは素人採寸のため誤差があります

・画像・説明文にないものは付属しません

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・ご不明点、質問等ござ… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

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メンズ

バッグ タグ プラダ

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