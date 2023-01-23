『50s60s セパポケ ジップ パーカー ビンテージ vintage USA製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 46分に出品され03月26日 20時 46分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

50s60s セパポケ ジップ パーカー

ビンテージ vintage USA製



【採寸】

身幅:59.5cm

肩幅:53cm

着丈:55cm

袖丈:55cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



TALON ZIP



使用感かなりあります。

ZIP下部の一部ほつれ

袖口破損、ポケット部分、フード内、穴あきあり

その他細かいダメージあります。

画像拡大し、確認ください。



当時の身幅が広く、着丈が縮みで短くなっていて良い雰囲気かと思います。

杢グレーが良い感じにサンフェードしております。

使用感かなりありますので古着に理解のある方のみご購入を検討ください。



返品は受け付けておりません。

宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 50s60s

セパポケ

ジップ

パーカー

ビンテージ

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USA製