『80s vintage ma-1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 11時 26分に出品され04月14日 11時 26分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
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落札価格18400円
7 入札履歴
終了
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