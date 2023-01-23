『80s vintage ma-1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 11時 26分に出品され04月14日 11時 26分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前祖父から譲り受けたma-1です。

ずっとクローゼットに保管していたので、いっそのこと出品致します。

大切にしてくださる方にお売りしたいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

vintage

ma-1