『OUTLAND スウェット セットアップ サーフアンドテーラーモート MOAT【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 16時 07分に出品され03月15日 16時 07分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中から当方の商品をご覧いただきありがとうございます！

以下商品説明です。

ご不明なところがあればお気軽にコメントください！

【ブランド】

OUTLAND

アウトランド



【アイテム】

ハーフジップ スウェット セットアップ



【サイズ】

表記サイズ：Ｌ

実寸サイズ

肩幅66cm

身幅60cm

着丈68cm

袖丈55cm(肩先から袖先までの直線)

裄丈90cm



表記サイズ：Ｍ

ウエスト32cm（ゴムとコードで調整可）

股上36cm

股下16cm

ワタリ33.5幅cm(太もも部分の直線)

裾幅33.5cm

総丈48cm



※平置きの実寸となります。丁寧に採寸しておりますが多少の誤差はご了承ください。



※着画はご遠慮願います。



【状態】

商品ランク表記：ＳＳ

Ｎ：新品・未使用の商品

ＳＳ：使用感無く新品に近い状態の商品

Ｓ：使用感少なくとても良い状態の商品

Ａ：多少の使用感はございますが、中古としては良い状態の商品

Ｂ：多少のスレ・汚れ等がございますが、使用には問題のない商品

Ｃ：部分的に傷・汚れ等がある商品（状態は商品説明、写真をご覧下さい）

Ｄ：大きな汚れやダメージのある状態、ジャンク商品



【色】

チャコール （うっすらオリーブが入った品のあるチャコールです）



【素材】

コットン



【その他】

※新品購入と記載のあるもの以外は、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。



※中古品については細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



※なにかご不明な点がありましたらお気軽にコメントいただければと思います。気持ちの良い取引を心掛けておりますのでご協力をお願い申し上げます。



管理番号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アウトランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OUTLAND

スウェット

セットアップ

サーフアンドテーラーモート

MOAT