『ジェイドガール jade girl spore【晴花鹿苑】【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 04時 25分に出品され04月01日 04時 25分に終了予定です。即決価格は8,096円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 台湾で有名な晴花鹿苑さんから購入したジェイドガール

スポアになります。

現在、ポットで育成中です。

板付けできるサイズまできました。



購入された方で、板付け希望の場合は

コメント頂ければ、お値段変更なしで

全然板付けしますので、遠慮なく

おっしゃってください。



皆さん、是非この機会にスーパードワーフデビュー

いかがですか？

成長も早くて楽しい株だと思います。

初心者の方でも安心して育成できますよ。

ポテンシャル半端なく、えぐいです。

実物は全然違います。

送料込みのお値段なので

ご了承下さい。



輸送中の葉折れ、葉落ち、蒸れ等でダメージが出る場合がございますが、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。返品や返金は致しかねますので、ご了承下さい。

植物も生き物ですので日々成長し、変化しています。

このことを理解していただける方のみご購入お願いします。

発送の際の梱包には細心の注意を払います。

お値段交渉承ります。



気になった方はコメントの方

お待ちしております。

なお、質問等なんでもお聞き下さい。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>ビカクシダ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし