『さくらさまご確認用 SONYラジオ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 07時 50分に出品され04月06日 07時 50分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 さくら※タバコNG さまのご確認用のラジオです。

2枚目以降に色の落ち具合を載せております(;_;)



さくらさま以外のご購入はお控えいただきますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ラジオ・コンポ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー